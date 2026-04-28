Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Reserva um tempinho só pra você hoje! Sua saúde e alegria vêm de se cuidar bem e largar hábitos ruins, emoções presas ou gente tóxica que te segura. Algo do passado ainda te amarra, como uma corrente invisível apertando o peito. O cosmos tá te empurrando pra se soltar. E aí, qual o risco?...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Surpresa boa: no fundo dos seus perrengues, tem um nózão antigo que virou parte de você. Ele tá virando amargura ou desistência de uma vida top. Cadê aquela faísca criativa que te deixa bobo de felicidade? Mergulha no que suas emoções gritam. Você é sensível pra captar e forte pra mudar tudo de vez!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Desintoxica tudo! Você não é como o resto do mundo, e tá tudo bem nisso. Vale a pena crer nos seus sonhos? Se um caminho pra resolver o problema não rola, vira à esquerda. Em vez de pirar no resultado final, foca no passo a passo. Da cabeça pro coração – é assim que você brilha de verdade!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Se liga mais! Essa é a ordem do cosmos pra hoje, especialmente numa terça que te deixa disperso com a energia louca do mundo. Você absorve tudo e se joga demais por empatia, acabando sobrecarregado. Foque só no que dá pra oferecer de verdade. Tem mais rolando do que você vê!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A luz do sol é o milagre que você precisa, que dá vida a tudo no planeta, saia pra uma caminhada agora. Deixa metas e horários estressantes de lado. Sinta o calor impulsionando sua mente e corpo, acalmando o nervoso e saindo do modo sobrevivência. Presença total, sem distrações, seu dia fica leve!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Quantas vezes você repete o passado na cabeça? Incidentes, papos e emoções antigas te travam. Sinta o que precisa, mas supere: afaste-se, siga em frente ou resolva o que dói. Brilhe sem medo de roubar a cena! Você tá perto de algo incrível – dá chance pra ser o astro da sua própria história?...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Você pega a essência da vida de um jeito simples e sábio hoje – e isso esclarece tudo! Isso traz expansão espiritual, mental e emocional. Como você lida com os problemas? Ignora ou encara? Essas reflexões te dão epifanias únicas pela experiência viva. Celebre e pense: como tornar tudo a seu favor?...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Olha tudo que você já avançou e esquece o que falta! A vida é aprendizado constante, e você tá dominando isso. Suas mensagens internas batem certinho – são lições da alma pra você absorver. Pra quem quer crescer, a galera ao redor é chave: converse com quem conhece. Siga essas vibes!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Dá um tempo pra você e pros outros. Guardar raiva só bagunça sua vida e a de quem importa. Hoje, medita no coração ou faz respirações profundas focadas ali – vai te deixar leve e no ritmo certo. Desintoxica de dentro pra fora: equilibra mente, corpo e alma. Qualquer coisa pra não ficar parado!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Pare de tentar controlar tudo no universo e solte as rédeas! Viva mais, dê risada alta e quem sabe até dance solto. Amoleça esse coração rígido, sem mergulhar em mil pensamentos. O segredo é curtir o agora, equilibrar as energias, ficar calmo e andar no seu ritmo. Respire fundo e vá!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Prepare-se para uma revelação bombástica que muda tudo! A resposta que você procura surge do nada, rápida como um raio. Não ache que é moleza só porque veio fácil – toda grande ideia começa assim. Afaste o pessimismo, confie em você e dê o passo adiante. Tenha fé no seu potencial....Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Se o coração tá apertado, não é a vida sendo dura, mas você se cobrando pra dar conta de tudo sozinho. Sua vibe sonhadora e expansiva deixa tudo mais mágico no que toca. Pare de se forçar a ser superorganizado ou certinho – isso te trava mais. Foque no que realmente importa. Liberte-se e brilhe!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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