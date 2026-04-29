Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje use sua energia pra algo produtivo e evite brigas que só sugam sua energia. Escolha uma tarefa que combine com sua pegada guerreira e leve até o fim, sem pular etapas. Na vida pessoal, vai de direto ao ponto em vez de ficar enrolando. Aproveite o dia e foque no que te faz sentir vitorioso(a)... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Seu horóscopo hoje pede calma pra botar tudo nos eixos: rotinas e assuntos que podem estar pendentes. Essa organização vai te dar aquela sensação de chão firme que você adora. Não espere que os outros leiam sua mente, fala o que precisa, sem rodeios. Pequenos ajustes evitam caos depois...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O dia pode virar uma maratona de conversas e favores pros outros. Pra não acabar frustrado(a), corta o ciclo e finaliza suas pendências primeiro. À tarde, toma uns minutos e opta pelo silêncio ou uma conversa interessante. Assim, o dia rende e você fica leve. Seja esperto(a) e priorize você!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Comece o dia blindado contra bagunças internas, quanto mais zen pela manhã, mais fluido o resto. Na convivência, manda ver na sinceridade sobre o que você quer, sem esperar adivinhação. Evita turbulências emocionais e foca no seu equilíbrio. Respiração profunda e listas simples vão te salvar... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Este dia está na sua mão; consolida o que já rolou, planeja o próximo passo e corta dramas. Na parte pessoal, capricha na atenção e respeita o tempo dos outros, isso funciona melhor que mandar. Você brilha natural, sem forçar. Aproveita este dia pra resultados reais e energia positiva. Arrase!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia traz clareza total: sabe exatamente o que organizar e o que largar de vez. Fecha ciclos chatos pra sentir alívio na hora. Menos julgamentos, mais pedidos diretos, isso facilita tudo. Hoje é ideal para equilibrar a parte mental e física. Você é mestre nisso, vai fundo e sinta a leveza chegando... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Não comece o dia com “tudo bem, depois eu vejo”, pois a irritação pode explodir. Seja honesto(a) consigo sobre o que te agrada de verdade. Sempre é bom perguntar pra esclarecer dúvidas; zera as suposições. Decisões claras agora evitam arrependimentos. Equilíbrio é sua praia, usa isso pra um dia top!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje é dia de ação certeira com foco e ânimo, sem distrações. Uma pergunta direta, um esclarecimento rápido e pronto: controle total. Não testa ninguém com silêncio, pergunta com calma e escuta. Evita mistérios desnecessários e vai pro prático. Dia sob medida pra você dominar a cena com maestria... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O dia pode ser bem interessante se você não ficar preso em tarefas chatas. Pode até mudar a maneira de realizar certas coisas. Na convivência, seja claro(a) com o que diz sem falsas promessas. Honestidade solta te leva longe. Aproveita a liberdade e transforma o dia em aventura leve. Vai nessa!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Excelente dia pra organiza prazos, funções e planos rapidinho. Maior lição? Não tenta tudo sozinho só por costume. Na parte pessoal, cordialidade e simplicidade aceleram conversas. Às vezes, é bom delegar, eficiência é seu lema. O cosmos te apoia pra um dia produtivo e sem peso extra... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia pede ritmo suave e focado: tarefas leves, papos mínimos e bem-estar em primeiro lugar. Modera nas pausas. No lado pessoal, seja direto no que quer, apoio, paz, sem indiretas que cansam. Cuida do seu fluxo interno e evita excessos. Hoje é ideal pra ser gentil com os outros. Flui natural!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Neste dia, ideias podem surgir aos montes, mas hoje foca na execução de uma só pra valer a pena. Na convivência com os outros, tenha conversa clara em vez de discutir por bobagem. Formato prático transforma o dia em sucesso. Seja breve e inovador(a). Sua mente ajuda a mandar bem nisso!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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