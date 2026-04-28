Exposição de Orquídeas reúne mil plantas e encanta visitantes em São Carlos

A Exposição Nacional de Orquídeas voltou a encantar o público em São Carlos neste fim de semana, reafirmando sua importância como uma das principais tradições culturais do município. Em sua 61ª edição, o evento foi realizado na Praça Coronel Salles (Praça da XV) e reuniu cerca de 40 expositores de diversas regiões do país.

Participaram representantes de estados como Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de várias cidades paulistas. Ao todo, mais de mil plantas floridas foram expostas, encantando visitantes com cores, formas e aromas variados.

A estrutura da praça passou por melhorias para receber o evento, incluindo revitalização das calçadas, poda de árvores, nova iluminação e reorganização das barracas. As mudanças contribuíram para um ambiente mais acolhedor e seguro ao público. A programação cultural também foi destaque, com apresentações como o chorinho na praça, dentro de um projeto do músico Thiago Veltrone, viabilizado por emenda parlamentar do vereador Djalma Nery (PSOL).

O presidente do Círculo São-carlense de Orquidófilos, Gilmar Juliak, destacou o impacto positivo da edição. Segundo ele, o público teve a oportunidade de apreciar um número ainda maior de plantas floridas em relação ao ano anterior. “Toda a exposição foi repaginada, o visual ficou muito bonito e atrativo”, afirmou.

Juliak também ressaltou a importância da troca entre associações de diferentes regiões. “É uma reciprocidade: participamos das exposições deles e eles vêm para a nossa. Isso fortalece a orquidofilia e aproxima ainda mais os amantes das plantas”, disse.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou o caráter integrador do evento. “A Exposição Nacional de Orquídeas é um encontro de pessoas, saberes e tradições. Realizá-la na Praça da XV valoriza nossa história e oferece lazer, aprendizado e cultura para toda a população”, concluiu.

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