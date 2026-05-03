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domingo, 03 de maio de 2026
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12ª Cãominhada acontece neste domingo na rua Larga

02 Mai 2026 - 07h52Por Jéssica C.R.
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12ª Cãominhada acontece neste domingo na rua Larga -

Os apaixonados por animais já têm programação garantida para este fim de semana em São Carlos. Neste domingo (03), acontece a 12ª edição da tradicional Cãominhada da Larga, com saída marcada para as 9h, em frente à Padaria Laoa.

Realizado desde 2017, o evento se consolidou como um dos encontros mais queridos entre tutores e seus pets na cidade. A iniciativa começou na Rua Larga e, com o sucesso, ganhou novos formatos com o chamado Circuito Cãominhada, levando a proposta também para bairros como Tangará/Douradinho, Kartódromo, Vila São José e Castelo Branco.

A proposta vai além de um simples passeio. A Cãominhada incentiva a convivência entre os animais, promove momentos de lazer para os tutores e ainda tem um importante papel social: a arrecadação de ração, que é destinada a ONGs e protetores independentes que atuam na causa animal no município.

Ao final do percurso, os participantes poderão concorrer a brindes voltados tanto para os pets quanto para seus tutores, oferecidos pelo comércio local.

A organização reforça o convite para que os participantes levem seus “aumigos” e, se possível, contribuam com doações.

 

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