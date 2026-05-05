PM prende jovem com sacola de drogas e dinheiro no Planalto Verde

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na noite desta terça-feira (5), no Planalto Verde, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento na Avenida Capitão Riyochi Ueno no cruzamento com a Júlio Francisco, local já conhecido pelo intenso tráfico. A equipe avistou, um suspeito em meio a uma área de mata portando uma sacola plástica e um celular.

O jovem ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se enconder na vegetação, o que motivou a abordagem. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi localizado e os PMs ao vistoriarem a sacola localizaram 46 pinos de cocaína, 61 pedras de crack, 15 porções de dry, 7 de ice e R$ 190 em notas trocadas de dinheiro e moedas.

Questionado, o suspeito admitiu que realizava a venda de entorpecentes no local e alegou estar envolvido em dívidas com pessoas ligadas ao crime. Na sequência, ele foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, o jovem foi encaminhado para o Centro de Triagem.

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