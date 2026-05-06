Motociclista morre após colisão com carreta na SP-310

Crédito: "Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)".

Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (5) terminou com a morte de um motociclista na rodovia Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 425, no município de Cedral.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), a colisão aconteceu por volta das 16h38, no sentido sul da pista dupla.

Segundo os dados apurados no local, a motocicleta — uma Yamaha Fazer 250 — seguia pela rodovia quando, nas proximidades do km 424+600, encontrou tráfego mais lento em razão de obras de fresagem e recapeamento asfáltico. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor acabou colidindo na traseira de uma carreta Scania G 420. Após o impacto o motociclista morreu no local.

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