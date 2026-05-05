Eixo SP promove ações para motociclistas e caminhoneiros na Washington Luís

Crédito: divulgação

A cidade de Itirapina será um dos pontos de mobilização da campanha Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito. A ação promovida pela Eixo SP Concessionária de Rodovias acontece no próximo dia 18 de maio, na praça de pedágio localizada no km 217 da SP-310 – Rodovia Washington Luís, das 8h às 10h, no sentido Capital.

A iniciativa integra a programação especial preparada pela concessionária ao longo do mês e segue o tema nacional da 13ª edição da campanha: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, definido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.

Em Itirapina, o foco será voltado aos motociclistas, considerados um dos públicos mais vulneráveis no trânsito. Durante a ação, equipes farão abordagens educativas com orientações sobre direção segura, importância da manutenção preventiva das motos e uso correto de equipamentos de proteção.

Além das orientações, os motociclistas abordados receberão serviços gratuitos como higienização de viseiras e instalação de antenas corta-pipa, acessório importante para prevenir acidentes causados por linhas com cerol, especialmente em áreas urbanas.

Segundo a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, a campanha busca estimular uma mudança de comportamento entre os condutores. “O Maio Amarelo nos convida a pensar no trânsito como um espaço compartilhado, onde cada atitude importa e pode fazer a diferença entre a vida e a morte”, destacou.

A programação da concessionária inclui ainda outras ações em cidades como Jaú, Bauru e Marília, contemplando também caminhoneiros com atividades voltadas à saúde e prevenção.

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