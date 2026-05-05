(16) 99963-6036
terça, 05 de maio de 2026
Região

Defesa Civil de Ibaté registra quatro incêndios durante o fim de semana

04 Mai 2026 - 15h51Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Defesa Civil de Ibaté registra quatro incêndios durante o fim de semana -

A Defesa Civil de Ibaté teve um fim de semana de intenso trabalho, com o registro de quatro ocorrências de incêndio em diferentes regiões do município.

No sábado, a equipe atendeu a um chamado no Jardim do Bosque. Já no domingo (3), foram três ocorrências: uma no Jardim América, outra na Rua Santa Iria, em uma área de ferrovia próxima ao viaduto da entrada principal da cidade, e a terceira no Distrito Industrial.

De acordo com o órgão, as equipes agiram com rapidez e eficiência em todos os casos, conseguindo controlar as chamas e evitar danos maiores. As ações reforçam o compromisso da corporação com a segurança da população e a preservação de áreas urbanas e ambientais.

Criada na atual gestão municipal, a Defesa Civil de Ibaté vem passando por investimentos constantes, com foco na capacitação dos profissionais por meio de cursos e treinamentos, além da aquisição de novos equipamentos. A meta é garantir um atendimento cada vez mais ágil e eficaz em situações de emergência.

A administração municipal também faz um alerta à população para que evite práticas que possam provocar incêndios, especialmente durante períodos de tempo seco, quando o risco de propagação do fogo é significativamente maior. A colaboração dos moradores é considerada fundamental para prevenir novas ocorrências e proteger vidas e patrimônios.

Leia Também

PM recupera moto furtada e prende jovem por adulteração em Ribeirão Bonito
Deu Ruim21h55 - 04 Mai 2026

PM recupera moto furtada e prende jovem por adulteração em Ribeirão Bonito

Eixo SP promove ações para motociclistas e caminhoneiros na Washington Luís
Itirapina 16h30 - 04 Mai 2026

Eixo SP promove ações para motociclistas e caminhoneiros na Washington Luís

Dupla armada com faca invade residência e assalta morador em Ribeirão Bonito
Região09h17 - 04 Mai 2026

Dupla armada com faca invade residência e assalta morador em Ribeirão Bonito

Idoso com Alzheimer é resgatado após mais de 24 horas desaparecido em área de mata
Porto Ferreira06h09 - 04 Mai 2026

Idoso com Alzheimer é resgatado após mais de 24 horas desaparecido em área de mata

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326
Região06h54 - 03 Mai 2026

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326

Últimas Notícias