Ibaté planeja Desfile Cívico com tema Ubuntu e foco em inclusão e diversidade

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou mais uma reunião de planejamento para a organização do Desfile Cívico deste ano, que terá como tema “Ubuntu”. A filosofia, de origem africana, defende que a identidade de cada indivíduo é construída a partir das relações com o outro, reforçando a ideia de coletividade, respeito e interdependência.

O encontro contou com a participação de representantes de diversas secretarias municipais, entre elas Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura e Turismo, Saúde e Segurança Pública e Defesa Social, evidenciando o caráter integrado da organização do evento.

Durante a reunião realizada nesta terça-feira (05), foram apresentados pontos essenciais para a realização do desfile, como o panorama geral da programação, definição de pontos de hidratação, quantitativo de alunos participantes e a participação das escolas estaduais.

Além das unidades escolares, o desfile contará com a presença de instituições e grupos importantes da comunidade, como a APAE, Desbravadores, Clube dos Aventureiros, frequentadores do Centro de Referência da Melhor Idade e do Centro Comunitário, entre outras entidades convidadas. A proposta reforça o caráter inclusivo e comunitário do evento.

Outro destaque do encontro foi a importância do cumprimento das Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. A iniciativa dialoga diretamente com o tema Ubuntu, valorizando a diversidade cultural e o respeito às diferenças.

Entre as medidas discutidas também estão a organização das bandas, definição do cerimonial e a articulação com o Batalhão da Polícia Militar para garantir o apoio e a segurança durante o evento.

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