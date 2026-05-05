PM recupera moto furtada e prende jovem por adulteração em Ribeirão Bonito

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos, foi preso no início da noite desta segunda-feira (4), após ser flagrado pela Polícia Militar com uma moto furtada e adulterada em Ribeirão Bonito.

Segundo relatório policial, os policiais militares já tinham informações de que o suspeito estava circulando com a motocicleta de origem duvidosa. Durante patrulhamento, ele foi visto trafegando na contramão.

As equipes não conseguiram abordá-lo naquele momento, mas depois o jovem foi localizado aguardando a saída da filha em frente á escola. No momento da abordagem, nada de ilícito foi localizado.

Os PMs realizaram a verificação da XRE 300 e constataram que a placa, pertencia a outra do mesmo modelo e que as numerações do chassi e motor estavam suprimidas. Por meio de uma etiqueta no quadro, foi possível identificar que o veículo era produto de furto em Araraquara.

Questionado, o jovem afirmou ter adquirido a motocicleta por R$ 3 mil no Cidade Aracy, em São Carlos. Na sequência, o suspeito foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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