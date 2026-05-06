Prefeitura abre inscrições para curso de massas artesanais em parceria com o Senac

Massa artesanal - Crédito: Free Pik

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o SENAC, está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Massas Artesanais. A iniciativa tem como objetivo oferecer qualificação profissional e ampliar oportunidades para os moradores que desejam aprender uma nova profissão ou aperfeiçoar conhecimentos na área gastronômica.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Prefeitura Municipal de Ibaté, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas acontecerão entre os dias 1º e 12 de junho de 2026, na Escola Neusa Milori Freddi (cozinha), sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos voltados à produção de massas artesanais, aprendendo técnicas de preparo, manipulação de ingredientes e finalização de produtos.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a capacitação profissional e o incentivo à geração de renda, oferecendo à população mais oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e garantir a inscrição dentro do período disponível.

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