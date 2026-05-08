Média de preços sobe abaixo da inflação geral, diz FecomercioSP

Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, junto com o Natal e a Black Friday - Crédito: Divulgação/Procon

Os consumidores perceberão um cenário de preços médios mais favorável nas compras para o Dia das Mães deste ano. De acordo com um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), os produtos tradicionais para a data registraram alta média acumulada de 2,89% nos últimos 12 meses. O percentual ficou abaixo da inflação geral do País (4,37%) e também menor do que o observado no mesmo período do ano passado, quando a variação registrada foi de 4% [tabela 1].

O levantamento foi realizado a partir de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A FecomercioSP selecionou uma cesta com 38 itens tradicionalmente procurados nesta época do ano. De acordo com a análise da entidade, o comportamento dos preços dessa lista é relativamente equilibrado, com variação abaixo da inflação geral.

Entre os produtos, as joias se destacam com a maior variação da cesta de 2026, acumulando alta de 26,81% — após já terem registrado aumento expressivo de 32,54% entre 2024 e 2025. Esse encarecimento se deve à valorização do ouro no mercado internacional, estimulada por incertezas geopolíticas e tensões comerciais. A prata e as bijuterias seguiram a mesma tendência de alta. Embora esta última seja mais acessível, o aumento de 10,48% também é relevante.

Os consumidores que pretendem presentear com flores naturais deverão pagar, em média, quase 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. Outros itens que também apresentam variações acima da inflação média da cesta são os produtos para cabelo (9,74%) e os livros não didáticos (6,74%).

Quem pretende presentear com itens de vestuário e calçados também deverá desembolsar mais, embora as variações tenham sido mais moderadas. As sandálias (6,25%) registraram a maior alta, seguidas por blusas (3,47%) e vestidos (2,22%), que apresentaram aumentos intermediários. Nesse segmento, a menor variação foi observada nas saias (1,7%).

Por outro lado, os eletrodomésticos e eletrônicos contribuíram para reduzir a média da cesta, graças à valorização do real frente ao dólar. Esse movimento diminui os custos de importação tanto de insumos quanto de produtos finais, permitindo preços mais baixos ao consumidor. É o caso do ar-condicionado, que lidera as quedas, com recuo de 12,17%, seguido por refrigeradores (-8,16%), ventiladores (-7,24%) e fogões (-6,48%).

A entidade enfatiza que a cesta reflete uma média, e não um comportamento uniforme de preços. Por isso, é importante realizar pesquisa prévia, comparar condições de pagamento e manter atenção ao orçamento doméstico, a fim de evitar desequilíbrios financeiros.

[TABELA 1]

ITEM 2025 2026

Joia 32,54 26,81

Flores naturais -0,27 11,82

Bijuteria 3,36 10,48

Produto para cabelo 6,31 9,74

Livro não didático 5,48 6,74

Sandália/chinelo 3,37 6,25

Roupa de banho 1,3 6,2

Chuveiro elétrico 8,29 6,13

Tênis 0,99 5,44

Sapato feminino 4,04 5,4

Calça comprida feminina 0,9 4,64

Produto para pele 5,1 4,62

Lingerie 4,98 4,01

Artigos de armarinho 5,79 4,01

Computador pessoal 6,37 3,66

Blusa 4,02 3,47

Bermuda/short feminino 3,44 3,46

Óculos de grau 2,9 3

Mobiliário 4,03 2,93

Utensílios de metal 1,3 2,5

Perfume 10,18 2,49

Relógio de pulso 3,43 2,45

Agasalho feminino -0,45 2,36

Bolsa 0,49 2,32

Vestido 0,37 2,22

Saia 4,51 1,7

Utensílios de vidro e louça 0,3 0,49

Aparelho de som 3,26 0,31

Mochila f2,8 -0,13

Televisor 0,74 -1,62

Aparelho telefônico -1,09 -2,04

Roupa de cama 0,43 -2,59

Máquina de lavar roupa -0,53 -3,19

Produto para unha 7,09 -3,24

Fogão -1,47 -6,48

Ventilador -1,17 -7,24

Refrigerador -1,07 -8,16

Ar-condicionado 5,04 -12,17

Inflação cesta de Dia das Mães 4,00 2,89

Inflação geral Brasil 5,49 4,37



Leia Também