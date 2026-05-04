Deputados analisam regulamentação de veículos elétricos leves

Patinetes movidos a energia elétrica são alternativa para pequenos deslocamentos -

A comissão especial da Câmara dos Deputados realiza, na próxima quarta-feira (6), uma nova audiência pública para discutir alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O foco do encontro será a regulamentação e as condições de circulação dos chamados veículos de mobilidade elétrica leve.

Esses veículos incluem meios de transporte compactos movidos a bateria, como bicicletas elétricas, patinetes e scooters, que têm se popularizado nas cidades brasileiras nos últimos anos.

O debate está marcado para as 14h, em plenário ainda a ser definido, e deve reunir especialistas, autoridades e representantes de setores ligados à mobilidade urbana.

O pedido para a realização da audiência partiu do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Segundo o parlamentar, o crescimento da frota desses veículos, aliado à ausência de regras nacionais mais claras, tem gerado insegurança no trânsito.

“A expansão do uso desses equipamentos levanta preocupações com a segurança, especialmente diante do aumento de acidentes, inclusive fatais”, destacou o deputado.

A expectativa é que o debate contribua para a criação de normas mais específicas, visando garantir a segurança de condutores, pedestres e ciclistas.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

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