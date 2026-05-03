(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Religião

Diocese anuncia mudanças em paróquias e nomeia novos párocos e vigários

01 Mai 2026 - 09h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Igreja - Crédito: PixabayIgreja - Crédito: Pixabay

A Cúria Diocesana de São Carlos divulgou nesta semana uma série de nomeações e transferências de padres para atender às necessidades pastorais da região. As mudanças foram oficializadas pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, conforme comunicado da chancelaria.

Entre as decisões, o padre Luiz Antenor Rosa Botelho foi designado como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. A missa de apresentação está marcada para o dia 3 de maio, às 9h.

Já o padre Leonardo Vieira Bento assumirá como pároco da Paróquia Santo Expedito e Nossa Senhora da Abadia, em Araraquara. A posse canônica será celebrada no dia 14 de maio, às 19h30.

Em São Carlos, o padre Giovani Teixeira Ballione foi nomeado pároco da Paróquia São João Batista, com missa de posse prevista para o dia 23 de maio, às 18h. Também na cidade, o padre Tadeu Aparecido Germano assumirá a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com celebração no dia 31 de maio, às 19h30.

Outra mudança ocorre no Santuário São Pio X, em São Carlos, onde o padre Daniel Martins Andricioli será o novo pároco reitor. A posse está marcada para o dia 7 de junho, às 19h.

Em Araraquara, o padre Igor Alexandre da Rocha foi nomeado pároco da Paróquia Santa Terezinha, com posse no dia 28 de maio, às 19h30. Já o padre Natã Luis Raphael Vicente Gomiero assumirá a Paróquia Nossa Senhora do Vale, com celebração prevista para o dia 28 de junho, às 9h.

O comunicado é datado de 30 de abril de 2026, data em que a Igreja celebra a memória de São Pio V, e foi assinado pelo chanceler do bispado, Padre Luciano da Silva Santos.

Leia Também

Pouca gente conhece, mas esse destino é perfeito para o outono no interior de SP
Turismo 10h16 - 01 Mai 2026

Pouca gente conhece, mas esse destino é perfeito para o outono no interior de SP

Abertas inscrições para curso gratuito de robótica para meninas do ensino médio
USP São Carlos15h21 - 30 Abr 2026

Abertas inscrições para curso gratuito de robótica para meninas do ensino médio

Geral08h36 - 30 Abr 2026

Golpes Digitais crescem em São Carlos: veja como proteger seus dados e não cair em armadilhas

Prefeitura divulga regras do curso de formação da Guarda Municipal
Geral15h54 - 28 Abr 2026

Prefeitura divulga regras do curso de formação da Guarda Municipal

Futebol aquece em 10% venda de TVs no primeiro semestre de 2026
Tendência 15h08 - 26 Abr 2026

Futebol aquece em 10% venda de TVs no primeiro semestre de 2026

Últimas Notícias