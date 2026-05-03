Diocese anuncia mudanças em paróquias e nomeia novos párocos e vigários

Igreja - Crédito: Pixabay

A Cúria Diocesana de São Carlos divulgou nesta semana uma série de nomeações e transferências de padres para atender às necessidades pastorais da região. As mudanças foram oficializadas pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, conforme comunicado da chancelaria.

Entre as decisões, o padre Luiz Antenor Rosa Botelho foi designado como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. A missa de apresentação está marcada para o dia 3 de maio, às 9h.

Já o padre Leonardo Vieira Bento assumirá como pároco da Paróquia Santo Expedito e Nossa Senhora da Abadia, em Araraquara. A posse canônica será celebrada no dia 14 de maio, às 19h30.

Em São Carlos, o padre Giovani Teixeira Ballione foi nomeado pároco da Paróquia São João Batista, com missa de posse prevista para o dia 23 de maio, às 18h. Também na cidade, o padre Tadeu Aparecido Germano assumirá a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com celebração no dia 31 de maio, às 19h30.

Outra mudança ocorre no Santuário São Pio X, em São Carlos, onde o padre Daniel Martins Andricioli será o novo pároco reitor. A posse está marcada para o dia 7 de junho, às 19h.

Em Araraquara, o padre Igor Alexandre da Rocha foi nomeado pároco da Paróquia Santa Terezinha, com posse no dia 28 de maio, às 19h30. Já o padre Natã Luis Raphael Vicente Gomiero assumirá a Paróquia Nossa Senhora do Vale, com celebração prevista para o dia 28 de junho, às 9h.

O comunicado é datado de 30 de abril de 2026, data em que a Igreja celebra a memória de São Pio V, e foi assinado pelo chanceler do bispado, Padre Luciano da Silva Santos.

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