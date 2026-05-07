Anvisa aponta risco de contaminação e manda recolher produtos da Ypê

Detergentes IPÊ - Crédito: divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de diversos produtos de limpeza da marca Ypê após identificar irregularidades consideradas graves durante uma inspeção realizada na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. A medida atinge detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, especialmente os lotes com numeração final 1.

Além do recolhimento, a Anvisa também determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos envolvidos até que a situação seja regularizada. A decisão foi tomada após uma avaliação técnica conduzida em conjunto com órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal.

Segundo o órgão federal, fiscais encontraram falhas em etapas importantes do processo de produção, incluindo problemas nos sistemas de controle de qualidade e garantia sanitária. De acordo com a Anvisa, as irregularidades podem comprometer a segurança dos consumidores e aumentar o risco de contaminação microbiológica nos produtos.

A inspeção foi realizada em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. O relatório técnico apontou descumprimento de normas obrigatórias de Boas Práticas de Fabricação, exigidas para produtos saneantes comercializados no país.

A orientação da Anvisa é para que consumidores que possuam produtos afetados suspendam imediatamente o uso e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante para receber orientações sobre o recolhimento.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir que os lotes atingidos continuem sendo vendidos no mercado.

Entre os produtos incluídos na medida estão diferentes versões de lava-louças Ypê, linhas de lava roupas Tixan Ypê e desinfetantes das marcas Bak Ypê e Atol. A restrição vale apenas para os lotes cuja numeração termina em 1.

A lista completa dos produtos atingidos foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução nº 1.834/2026.

Confira alguns dos produtos afetados:

Lava-Louças Ypê

Lava-Louças Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Toque Suave

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê

Tixan Ypê Antibac

Tixan Ypê Green

Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Ypê Premium

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Leia Também