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terça, 05 de maio de 2026
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Provão Paulista: Educação de SP divulga terceira e última chamada para o 2º semestre

05 Mai 2026 - 05h50Por Jéssica C.R.
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Provão Paulista: Educação de SP divulga terceira e última chamada para o 2º semestre -

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (4) a terceira e última chamada de aprovados no Provão Paulista Seriado para ingresso nas turmas do segundo semestre das Fatecs e da Univesp.

Esta etapa contempla vagas remanescentes que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas do processo seletivo.

O Provão Paulista é destinado a estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 e participaram da avaliação, que garante acesso a instituições públicas de ensino superior do estado.

Matrículas

Os candidatos convocados nesta última chamada devem efetuar a matrícula obrigatoriamente nos dias 5 e 6 de maio. Por se tratarem de instituições públicas, não há cobrança de mensalidades.

A lista completa de convocados, bem como as orientações para matrícula, está disponível no portal oficial do programa.

Sobre o Provão Paulista

O Provão Paulista Seriado é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público em São Paulo, reunindo instituições parceiras como a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista e a Universidade Estadual de Campinas, além das Fatecs e da Univesp.

Em três edições já realizadas, o programa soma a oferta de cerca de 46 mil vagas para estudantes da rede pública, ampliando o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade no estado.

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