Covabra reforça cultura de segurança no trabalho com campanha durante o mês de maio

Covabra inaugurou loja em Valinhos - Crédito: divulgação

O Covabra Supermercados promove, ao longo do mês de maio, uma nova campanha voltada à segurança no ambiente de trabalho. A iniciativa integra um conjunto permanente de ações da empresa, com foco no bem-estar, na capacitação e na prevenção de riscos para seus colaboradores.

De acordo com a gerente-executiva de Gestão de Pessoas, Fabiana Fuzari, a segurança é um dos pilares estratégicos da companhia. “No setor varejista, em que diferentes atividades operacionais fazem parte da rotina, a adoção de medidas preventivas e boas práticas é essencial para garantir ambientes organizados e seguros. A campanha de maio reforça esse compromisso e amplia o engajamento das equipes”, afirma.

Ações contínuas e capacitação

A campanha faz parte de um calendário permanente da rede e consolida práticas já adotadas de forma contínua. Entre as principais ações estão treinamentos obrigatórios de integração, orientações sobre o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), formação de brigadas de incêndio e reciclagens periódicas das equipes.

A empresa também garante o fornecimento gratuito dos equipamentos necessários para cada função, além de monitorar diariamente sua utilização nas unidades.

Outro destaque é a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), aliada a processos internos de análise de ocorrências e identificação de oportunidades de melhoria. O acompanhamento de indicadores de segurança é realizado mensalmente, com avaliações por unidade e tipo de registro.

Normas e prevenção no dia a dia

As capacitações seguem cronogramas regulares e incluem Normas Regulamentadoras como NR 06 (EPIs), NR 12 (segurança em máquinas) e NR 17 (ergonomia), com turmas destinadas tanto a novos colaboradores quanto à atualização das equipes.

Nas áreas operacionais, a empresa também mantém sinalização adequada e ações constantes de orientação, reforçando a importância da prevenção no dia a dia.

Além disso, a rede realiza anualmente a “SIPAT na REDE”, com palestras e atividades voltadas à saúde e segurança dos trabalhadores, fortalecendo a cultura de cuidado dentro da organização.

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