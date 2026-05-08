Prefeitura abre curso de eletricista exclusivo para mulheres

Curso de eletricista é exclusivo para mulheres - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), abriu inscrições para o curso “Eletricista em baixa tensão para mulheres”, iniciativa inédita em São Carlos que busca ampliar a participação feminina em um setor ainda predominantemente masculino. A formação terá carga horária de 32 horas, distribuídas em quatro dias, e acontecerá entre 26 e 29 de maio de 2026, das 8h às 17h, na sede do SENAR, localizada na Rua Jesuíno de Arruda, nº 2.431, no Centro da cidade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, na Avenida São Carlos, 1.839, também no Centro. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço, além de atender ao pré-requisito de idade mínima de 18 anos.

O curso oferece uma formação completa, abordando legislação essencial, como as normas NBR 5410, NR 10 e NR 6, e conteúdos técnicos indispensáveis para a segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental. As participantes terão contato com princípios da eletricidade, sistemas elétricos, circuitos, grandezas elétricas e cálculos de consumo, adquirindo competências sólidas para atuar com responsabilidade e precisão.

Além da parte teórica, haverá capacitação prática que inclui leitura de croquis, uso correto de ferramentas, identificação de equipamentos de proteção individual, execução de instalações elétricas completas e realização de testes e medições. Essa vivência garante que as mulheres estejam preparadas para ingressar no mercado de trabalho com confiança e qualificação, fortalecendo a empregabilidade e estimulando a inclusão produtiva.

Segundo a secretária Paula Knoff, “a iniciativa não apenas promove igualdade de oportunidades, mas também representa um passo importante para o empoderamento social e econômico das mulheres que desejam construir carreira no setor”.

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