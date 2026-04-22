São Carlos foi o município que mais gerou empregos no primeiro bimestre na região central

Costureira trabalhando - Crédito: Agência Brasil

A Região Central Paulista abriu 1.690 novos postos de trabalho em janeiro e fevereiro de 2026. A Região Administrativa Central (RA) do Estado de São Paulo é uma área que engloba 26 municípios, incluindo importantes centros como Araraquara e São Carlos.

Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e incluem apenas o trabalho formal, que é aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

Vinte e um dos municípios da região apresentaram saldos positivos de emprego, um apresentou saldo zero e quatro registraram saldos negativos. A soma do saldo positivo dos municípios chegou a 3.087 vagas. Já a soma dos quatro municípios com saldo negativo reuniu o montante de 1.397.

SÃO CARLOS LIDERA GERAÇÃO DE EMPREGOS — Nos dois primeiros meses deste ano, São Carlos registrou a criação de 826 vagas. Este é o saldo entre 8.378 admissões e 7.552 demissões. O segmento que mais gerou empregos foi a indústria, com 446 vagas, diferença entre 2.222 admissões e 1.776 demissões.

Depois vem o setor de serviços, com 3.561 contratações e 3.151 cortes, com saldo positivo de 410 empregos. A construção gerou 48 vagas, diferença entre 1.607 admissões e 1.557 demissões. Já a agropecuária garantiu 31 postos de trabalho, com 113 admissões e 106 desligamentos. O único segmento com números negativos foi o comércio, que fechou 109 vagas. Houve, nesta área, 1.784 admissões e 1.893 demissões no primeiro bimestre.

Araraquara foi o segundo município que mais gerou empregos nos dois primeiros meses deste ano, com 668 novos postos de trabalho. Em seguida vem Américo Brasiliense, com 396. Porto Ferreira gerou 255, Gavião Peixoto outras 212 e Tabatinga abriu 200 novos contratos de trabalho. As demais cidades geraram menos de 200 vagas.

MATÃO CORTOU 727 VAGAS — Matão foi o município com o pior desempenho na geração de empregos entre os 26 municípios da Região Central Paulista. O primeiro bimestre do ano registrou 3.531 admissões e 4.258 demissões, com saldo negativo de 727.

A agropecuária foi quem puxou os números da economia de Matão para baixo, segundo o CAGED. Este setor registrou, neste primeiro bimestre, 340 admissões e 2.212 demissões, com saldo negativo de 1.872 postos de trabalho. Serviços geraram 960 vagas, a indústria gerou 199 vagas e a construção outras 121. O único outro setor com números negativos foi o comércio, que eliminou 130 empregos.

A pesquisa do CAGED revela uma geração de 28,1 postos de trabalho por dia ou 845 por mês. Se dividirmos o volume de empregos gerados pelos 26 municípios, teremos 65 vagas geradas em cada município.

Porém, a realidade é diferente, pois 1.494, ou 48,39% de todo o emprego gerado, está concentrado nas duas maiores cidades — São Carlos e Araraquara. Todas as demais 19 cidades, com saldo positivo, geraram 1.593 empregos, ou 51,60% das novas vagas de trabalho.

Esta região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de um forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se localizam importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46% do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos da região, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos estão a agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), setores têxteis (Ibitinga, Borborema, Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-Metalúrgico, Saúde e Farma e Têxtil, vestuário e acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a região central e é conhecido por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo da região, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a região central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

A GERAÇÃO DE EMPREGOS DURANTE OS 12 MESES DE 2025

São Carlos — +826

Araraquara — +668

Américo Brasiliense — +396

Porto Ferreira — +255

Gavião Peixoto — +212

Tabatinga — +200

Santa Rita do Passa Quatro — +119

Fernando Prestes — +100

Santa Ernestina — +61

Santa Lúcia — +57

Cândido Rodrigues — +55

Rincão — +34

Descalvado — +33

Ribeirão Bonito — +18

Motuca — +18

Borborema — +16

Trabiju — +1

Ibaté — 0

Ribeirão Bonito — -5

Fernando Prestes — -11

Dourado — -16

Nova Europa — -69

Boa Esperança do Sul — -70

Taquaritinga — -184

Itápolis — -336

Matão — -727

FONTE — CAGED (Ministério do Trabalho, Emprego e Renda)

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