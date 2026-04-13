(16) 99963-6036
segunda, 13 de abril de 2026
Empregos

Prorrogadas as inscrições do programa Jovem Aprendiz dos Correios 2026

Candidatos podem se inscrever até 22 de abril; pais ou responsáveis devem fazer o cadastro de menores de idade

13 Abr 2026 - 09h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funcionários dos Correios - Crédito: Joédson Alves/Agência BrasilFuncionários dos Correios - Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Para permitir que mais jovens tenham uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, os Correios prorrogaram as inscrições do Programa Jovem Aprendiz 2026. Agora, quem quiser participar, pode se inscrever até o dia 22 de abril de 2026.

Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio.

Candidatos menores de 18 anos devem ser inscritos por seu responsável legal, que deve se cadastrar no site dos Correios. Após esse cadastro, ele poderá realizar a inscrição do seu filho/tutelado no processo seletivo. Jovens maiores de idade ou emancipados podem se inscrever diretamente, utilizando seus próprios dados, sem a necessidade de cadastro por responsável. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site dos Correios.

O edital de 2026 prevê um total de 548 vagas para todos os estados, sendo que 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas. No interior de São Paulo, há vagas para Bauru e cadastro de reserva para outros 186 municípios. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados no formulário eletrônico de inscrição, com prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social. A pontuação e as demais regras estão detalhadas no edital.

Até o momento, mais de 54 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa.

Os jovens selecionados cumprirão jornada semanal de 20h e receberão o salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Desde 2011, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do país, com a vivência prática aliada a arcabouço teórico na forma de capacitação oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Mais de uma década de comprometimento da empresa com a sociedade, materializando o objetivo de conectar pessoas com o olhar para o futuro.

Para mais informações, acesse o site dos Correios.

Leia Também

Pesquisa mostra que emprego com carteira assinada continua sendo o mais desejado
Trabalho 09h05 - 11 Abr 2026

Pesquisa mostra que emprego com carteira assinada continua sendo o mais desejado

Auxiliar de produção, torneiro mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Empregos13h54 - 08 Abr 2026

Auxiliar de produção, torneiro mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Região do CIESP São Carlos cria mais de 800 empregos em fevereiro
Trabalho09h39 - 07 Abr 2026

Região do CIESP São Carlos cria mais de 800 empregos em fevereiro

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/04) para o seu signo
Empregos05h52 - 01 Abr 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/04) para o seu signo

São Carlos gera 756 empregos em fevereiro de 2026
Trabalho17h19 - 31 Mar 2026

São Carlos gera 756 empregos em fevereiro de 2026

Últimas Notícias