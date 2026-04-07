Região do CIESP São Carlos cria mais de 800 empregos em fevereiro

Avenida São Carlos, na região central - Crédito: Lourival Izaque

A região abrangida pela Diretoria Regional de São Carlos do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) registrou saldo positivo na geração de empregos formais em fevereiro. De acordo com dados do Novo Caged, divulgados na última terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho, foram criadas 822 vagas com carteira assinada no mês, considerando os municípios de Descalvado, Ibaté, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos.

O número é mais de três vezes maior do que o registrado em janeiro, quando foram abertas 245 vagas. No acumulado do primeiro bimestre, o saldo já soma 1.067 novos postos de trabalho.

São Carlos liderou a geração de empregos, com saldo de 756 vagas, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, responsável por 409 postos, seguido pela indústria, que abriu 238 vagas.

Na sequência, aparecem Porto Ferreira, com 134 vagas (115 em serviços), e Santa Rita do Passa Quatro, com 105 vagas (93 em serviços). Descalvado também registrou saldo positivo, com 32 empregos, sendo 25 no setor de serviços.

Por outro lado, Ibaté apresentou leve retração, com saldo negativo de 3 vagas, influenciado pela agropecuária (-16). Já Pirassununga registrou queda mais significativa, com saldo de -202 empregos, também impactada pelo desempenho da agropecuária (-205).

Na análise por setores, o destaque ficou com os serviços, que lideraram a geração de empregos na região, com saldo de 655 vagas, resultado de 3.357 admissões e 2.702 desligamentos.

A indústria também teve desempenho relevante, com 252 novos postos de trabalho (1.861 admissões e 1.609 desligamentos), seguida pela construção civil, que abriu 85 vagas. A agropecuária registrou saldo negativo de 155 empregos, enquanto o comércio apresentou leve retração, com fechamento de 15 vagas no período.

EMPREGO INDUSTRIAL SE DESTACA — Para o diretor titular do Ciesp São Carlos, Paulo Giglio, o desempenho da indústria merece atenção especial. “O emprego industrial tem características importantes, pois, em geral, oferece melhores salários, maior qualificação e vínculos mais duradouros. Isso contribui diretamente para a qualidade da renda e para a estabilidade econômica da região”, afirma.

Giglio destaca, no entanto, que o cenário exige cautela. “Apesar do resultado positivo, é fundamental acompanhar com atenção o contexto nacional e internacional, que ainda apresenta incertezas, especialmente em um ano eleitoral e diante de oscilações em custos como diesel, energia e insumos industriais. Esses fatores impactam diretamente a confiança do empresário e a decisão por investimentos. A manutenção desse ritmo dependerá de um ambiente econômico mais estável e favorável à produção”, completa.

O Novo Caged consolida informações do eSocial, do antigo Caged e do Empregador Web, sendo hoje a principal fonte de dados sobre o mercado de trabalho formal no país.

DESEMPENHO LOCAL — Os dados do Novo Caged mostram que o desempenho dos municípios da região em fevereiro foi heterogêneo, com destaque para o avanço dos serviços em várias cidades e impactos pontuais da agropecuária em outras.

Descalvado registrou saldo positivo de 32 empregos formais, com destaque para os setores de serviços, que responderam por 25 vagas, e construção civil, com 17. A agropecuária também contribuiu positivamente no mês, enquanto a indústria apresentou leve retração.

Ibaté apresentou estabilidade, com saldo ligeiramente negativo de 3 vagas. O resultado foi influenciado principalmente pela agropecuária (-16) e pela indústria (-10), enquanto construção civil (+16) e comércio (+10) ajudaram a amenizar as perdas.

Pirassununga registrou o resultado mais negativo da região, com fechamento de 202 postos de trabalho. O desempenho foi fortemente impactado pela agropecuária, que teve saldo de -205 vagas no mês, além de retração na indústria e no comércio. Por outro lado, serviços e construção civil apresentaram desempenho positivo.

Porto Ferreira manteve bom ritmo de geração de empregos, com saldo de 134 vagas. O destaque foi o setor de serviços, responsável por 115 postos, seguido pela indústria, com saldo positivo de 41 vagas, reforçando a força da economia local.

Santa Rita do Passa Quatro teve saldo positivo de 105 empregos, com forte protagonismo dos serviços, que responderam por 93 vagas no mês. A indústria também contribuiu positivamente, enquanto os demais setores apresentaram variações mais moderadas.

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