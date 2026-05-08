Mãe e filha compartilham profissão e rotina na Santa Casa

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Neste Dia das Mães, a Santa Casa de São Carlos destaca a trajetória da supervisora de Farmácia, Rosemeire de Fátima Struziato Rabello, e de sua filha, Bianca Rabello, que hoje compartilham não apenas o vínculo familiar, mas também a profissão e a rotina dentro da instituição.

Rosemeire iniciou sua trajetória na Santa Casa em 1989, atuando como atendente de farmácia. Alguns anos depois, com o nascimento da filha Bianca, decidiu se afastar temporariamente para se dedicar aos cuidados da família. Com o passar do tempo, seguiu sua carreira em outras empresas até retornar à instituição há quatro anos, agora formada em Farmácia e ocupando cargo de liderança.

“Era um sonho para mim me tornar farmacêutica. Quando entrei aqui pela primeira vez, eu era atendente de farmácia. Hoje retorno como supervisora de Farmácia, cuidando de setores importantes e contribuindo diretamente para a qualidade do atendimento aos pacientes. Me sinto realizada e honrada por poder exercer esse trabalho”, destacou Rosemeire.

Atualmente, ela é responsável pelos processos da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), além de acompanhar os atendimentos relacionados à nefrologia e hemodiálise. Para ela, atuar na logística e garantir que todos os medicamentos estejam disponíveis de forma correta e no momento certo é uma missão gratificante.

A história ganhou um capítulo ainda mais especial quando Bianca decidiu seguir os passos da mãe. Apesar de sua primeira formação ser na área de ciências exatas, a pandemia trouxe novas reflexões e despertou nela o interesse pela Farmácia, incentivo que veio da própria mãe.

“Ela sempre foi um exemplo para mim, uma mulher muito trabalhadora e responsável. Eu via o quanto ela era realizada aqui na Santa Casa e isso me inspirou muito. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na instituição, eu quis vir imediatamente”, contou Bianca, que atualmente atua como analista de qualidade.

Embora trabalhem em setores diferentes, mãe e filha aproveitam os momentos de convivência durante o dia, especialmente no horário de almoço, para colocar a conversa em dia e fortalecer ainda mais a relação. “É muito bom poder passar mais tempo juntas. Hoje em dia, com a rotina corrida, poucas pessoas conseguem isso. Trabalhar na mesma instituição tornou nosso vínculo ainda mais especial”, afirmou Bianca.

Segundo o provedor Antonio Valério Morillas Junior, histórias como a da Rosemeire e da Bianca representam valores importantes para a Santa Casa, como dedicação, crescimento profissional e a força das mulheres dentro da instituição. “É muito especial acompanhar trajetórias como essa, de mãe e filha que compartilham não apenas os laços familiares, mas também o compromisso com o trabalho e com o cuidado ao próximo. A Rosemeire construiu uma história bonita na instituição e hoje ver a Bianca seguindo esse caminho também nos enche de orgulho”, destacou o provedor.

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