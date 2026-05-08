Presidente da FINEP visita São Carlos dia 15 de maio

presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Luiz Antonio Elias - Crédito: divulgação

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Luiz Antonio Elias, deverá cumprir agenda em São Carlos no dia 15 de maio, a convite do ex-prefeito Newton Lima. Durante sua passagem por São Carlos, Elias deverá visitar a Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, que conquistou a Medalha de Ouro com a apresentação do biodigestor doméstico e suas aplicações práticas no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, no Camboja, entre os dias 24 e 26 de abril.

Boa parte do patrocínio da viagem da comitiva formada pela diretora Lucinei Tavoni, o colaborador Marcos Nicolino, as professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda e os estudantes Brian Costa Viana e Ana Clara Bardasi Cotillo a Phnom Penh, capital do Camboja, na Ásia, com valores acima de R$ 100 mil, foi bancado pela FINEP.

Luiz Antonio Elias assumiu a presidência da Finep em 27 de junho de 2025, empossado durante reunião do Conselho de Administração da companhia. Ele assume o cargo com foco no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, sucedendo a uma gestão interina no primeiro semestre de 2025.

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) é uma empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que atua como principal agência de fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no país.

Aqui está uma explicação detalhada sobre o que ela é, para que serve e o que faz:

O que é a FINEP?

Natureza: empresa pública, sediada no Rio de Janeiro.

Fundação: fundada em 1967, possui longa trajetória no apoio ao desenvolvimento industrial e científico brasileiro.

Missão: promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

Para que serve a FINEP?

A FINEP serve como uma ponte entre o conhecimento acadêmico/científico e o mercado produtivo. Ela serve para:

Financiar a inovação: reduzir o risco financeiro de empresas que desejam inovar;

Desenvolver a indústria: apoiar a modernização e o aumento da competitividade da indústria nacional;

Apoiar startups e PMEs: fomentar pequenas e médias empresas nascentes com alto potencial tecnológico;

Subsidiar projetos: oferecer taxas de juros abaixo das praticadas no mercado (subsidiadas), tornando o investimento viável.

O que faz a FINEP (Principais Atividades)?

A FINEP atua em todo o ciclo de desenvolvimento, desde a pesquisa básica até a inserção do produto no mercado. Suas ações incluem:

Recursos não reembolsáveis (subvenção econômica): dinheiro a fundo perdido, em que a empresa não precisa devolver o valor, focado em projetos de alto risco tecnológico;

Recursos reembolsáveis (crédito): linhas de financiamento com juros baixos e longos prazos para pagamento, voltadas para inovação em empresas de todos os portes;

Investimento em participações: aporte de capital em empresas inovadoras (capital empreendedor);

Chamadas públicas: lançamento de editais para selecionar projetos específicos em diversas áreas, como Saúde, Energia, Defesa, Agronegócio e Tecnologias Digitais.

Em resumo, a FINEP apoia pesquisas em universidades, institutos tecnológicos e, principalmente, projetos de inovação em empresas privadas que visam criar novos produtos, processos ou serviços.

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