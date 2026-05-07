Curta-metragem produzido em São Carlos será exibido na cidade durante o mês da Luta Antimanicomial

Foto tirada no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, mais conhecido como Curta Cinema -

O curta-metragem “Seu Vazio em Mim”, produzido em São Carlos com recursos da Lei Paulo Gustavo municipal, terá exibição especial na cidade durante o mês da Luta Antimanicomial. O documentário, dirigido e roteirizado por Gabriel Jóia, vem ganhando destaque nacional após participar de importantes festivais brasileiros de cinema.

Com duração de 15 minutos e classificação indicativa de 12 anos, o filme aborda de forma sensível e autoral temas ligados à saúde mental e à esquizofrenia. Na produção, Gabriel mergulha nas memórias de sua mãe, Maria Joana, diagnosticada com esquizofrenia, buscando revelar o brilho e a humanidade presentes em sua trajetória, apesar das dores enfrentadas pela família.

O documentário é totalmente ligado à cidade, sendo produzido em São Carlos por uma equipe formada por alunos e ex-alunos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. Gabriel Jóia também é estudante bolsista do curso.

Antes de chegar ao público são-carlense, o curta foi exibido no Festival Primeiro Plano 2025, considerado um dos principais festivais voltados a novos talentos do cinema sul-americano, integrando a Mostra Competitiva Mercocidades. A produção também foi selecionada para o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro 2026, um dos maiores da América Latina.

A exibição em São Carlos acontece no dia 20 de maio, no Teatro de Bolso da UFSCar, com entrada gratuita. A sessão integra as ações do mês da Luta Antimanicomial, movimento que busca ampliar o debate sobre saúde mental, inclusão e direitos das pessoas em sofrimento psíquico.

Além das exibições, o projeto também reforça a representatividade no audiovisual. Gabriel Jóia é um homem trans e destaca a importância de fortalecer narrativas diversas no cinema independente brasileiro.

O filme foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio da Prefeitura de São Carlos.

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