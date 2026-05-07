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Curta-metragem produzido em São Carlos será exibido na cidade durante o mês da Luta Antimanicomial

07 Mai 2026 - 15h37Por Jéssica C.R.
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Foto tirada no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, mais conhecido como Curta Cinema - Foto tirada no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, mais conhecido como Curta Cinema -

O curta-metragem “Seu Vazio em Mim”, produzido em São Carlos com recursos da Lei Paulo Gustavo municipal, terá exibição especial na cidade durante o mês da Luta Antimanicomial. O documentário, dirigido e roteirizado por Gabriel Jóia, vem ganhando destaque nacional após participar de importantes festivais brasileiros de cinema.

Com duração de 15 minutos e classificação indicativa de 12 anos, o filme aborda de forma sensível e autoral temas ligados à saúde mental e à esquizofrenia. Na produção, Gabriel mergulha nas memórias de sua mãe, Maria Joana, diagnosticada com esquizofrenia, buscando revelar o brilho e a humanidade presentes em sua trajetória, apesar das dores enfrentadas pela família.

O documentário é totalmente ligado à cidade, sendo produzido em São Carlos por uma equipe formada por alunos e ex-alunos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. Gabriel Jóia também é estudante bolsista do curso.

Antes de chegar ao público são-carlense, o curta foi exibido no Festival Primeiro Plano 2025, considerado um dos principais festivais voltados a novos talentos do cinema sul-americano, integrando a Mostra Competitiva Mercocidades. A produção também foi selecionada para o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro 2026, um dos maiores da América Latina.

A exibição em São Carlos acontece no dia 20 de maio, no Teatro de Bolso da UFSCar, com entrada gratuita. A sessão integra as ações do mês da Luta Antimanicomial, movimento que busca ampliar o debate sobre saúde mental, inclusão e direitos das pessoas em sofrimento psíquico.

Além das exibições, o projeto também reforça a representatividade no audiovisual. Gabriel Jóia é um homem trans e destaca a importância de fortalecer narrativas diversas no cinema independente brasileiro.

O filme foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio da Prefeitura de São Carlos.

Foto tirada no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, mais conhecido como Curta Cinema

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