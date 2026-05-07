Fundo Social promove cerimônia de renovação de votos para casais do Casamento Comunitário

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O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realiza no próximo dia 26 de maio, às 19h, uma cerimônia especial de renovação de votos destinada aos casais que oficializaram a união em uma das dez edições do Casamento Comunitário promovido pela Prefeitura.

O evento acontecerá no Teatro Municipal Alberico Vieira Perdigão, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 1.735, na região central da cidade.

A iniciativa tem caráter simbólico e busca reafirmar o compromisso entre os participantes, celebrando a trajetória construída ao longo dos anos. Diferentemente do casamento civil, a renovação de votos não exige procedimentos cartoriais e permite aos casais viverem novamente um momento especial, inclusive com a possibilidade de troca de novas alianças.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a escolha do mês de maio está ligada ao simbolismo dedicado à família. Segundo ela, a cerimônia representa uma oportunidade de valorização dos vínculos conjugais.

“É uma oportunidade para relembrar a história do casal, reconhecer os desafios superados e celebrar as conquistas vividas juntos”, destacou.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, informou que cerca de 60 casais já demonstraram interesse em participar da cerimônia. Segundo ela, a equipe vem realizando contato com participantes das edições anteriores do Casamento Comunitário, mas enfrenta dificuldades devido à desatualização de dados cadastrais, principalmente telefones e endereços.

Diante disso, o Fundo Social abriu inscrições para casais que participaram de edições anteriores do Casamento Comunitário e que trocaram número de telefone ou endereço, garantindo assim a oportunidade de participação no evento.

Os interessados devem procurar a sede do Fundo Social, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, ou entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1014.

Antes da cerimônia, todos os casais deverão confirmar presença pelo WhatsApp (16) 98849-1148.

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