Novo CEMEI no Ipê Mirim será inaugurado nesta sexta

A Prefeitura de São Carlos inaugura nesta sexta-feira, 8 de maio, a partir das 8h, uma nova unidade de educação infantil na região sul da cidade. O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Sílvio Padovan, localizado no Residencial Ipê Mirim, começará a funcionar inicialmente com capacidade para atender 120 crianças de 4 a 6 anos em período integral.

A partir do próximo ano, a unidade ampliará o atendimento para incluir crianças de 4 meses a 3 anos, reforçando a oferta de vagas na educação infantil do município.

O novo CEMEI possui cinco salas de aula, incluindo berçário, além de sala multiuso e estrutura preparada para futuras ampliações. A unidade foi construída em um terreno de 1.575 metros quadrados, com área edificada de 860 metros quadrados.

A obra foi executada pela HS Lopes Construtora Ltda., com investimento de R$ 3,3 milhões, sob supervisão da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O espaço homenageia o professor de educação física Sílvio Padovan, que atuou na rede municipal de ensino e faleceu em um acidente.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, os preparativos para o início das atividades estão na reta final. “Logo após as matrículas, a unidade iniciará suas atividades. Tenho convicção de que, em até 20 dias, a escola estará em pleno funcionamento”, destacou.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância da nova unidade para os moradores da região sul. “Investir na educação infantil é garantir que nossas crianças tenham acesso a um futuro melhor. O CEMEI Sílvio Padovan será um espaço de acolhimento, aprendizado e desenvolvimento”, afirmou.

A região sul de São Carlos já conta com outras unidades de ensino infantil, como o CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira, a EMEB Ulysses Ferreira Picolo e o CEMEI Renato Jansen, fortalecendo o atendimento educacional às famílias do bairro e arredores.