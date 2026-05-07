Placas de proibido estacionar são recolocadas na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana atendeu o pedido da população e recolocou as placas de “Proibido Estacionar” na avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, no trecho entre as ruas Anita Stela e Rotary Clube, onde somente neste quarteirão era permitido o estacionamento, transformando a via praticamente em mão única e formando um gargalo no trânsito.

Com a medida, fica proibido estacionar no lado direito da via, das 6h às 18h30, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos motoristas que utilizam diariamente o trecho.

Na prática, a situação vinha provocando freadas bruscas e manobras perigosas. Motoristas que trafegavam pela faixa precisavam desviar repentinamente dos veículos estacionados, elevando significativamente o risco de acidentes e colisões.

Moradores e condutores relataram que no local já existiam placas de “Proibido Estacionar”, porém a sinalização havia sido retirada recentemente

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