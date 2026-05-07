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quinta, 07 de maio de 2026
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Pesquisa da UFSCar investiga vida universitária de estudantes de graduação

Estudo convida graduandos de todo o País para responderem a questionário online

07 Mai 2026 - 15h44Por Assessoria de Imprensa
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Uma pesquisa na área da Psicologia da UFSCar está buscando analisar as relações entre as percepções das experiências de alunos de graduação em diferentes contextos sociais, suas habilidades socioemocionais e o engajamento escolar nos primeiros anos da vida universitária. 

"Pesquisas sobre a temática do engajamento acadêmico contribuem com informações para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria da saúde mental dos estudantes, na medida em que melhores índices de engajamento escolar se relacionam com maior satisfação dos alunos com os estudos e com o ambiente universitário, traduzindo-se em melhor qualidade de vida para os mesmos, além de contribuírem para a diminuição das taxas de desistência dos cursos", explica o doutorando Victor Marques Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar, responsável pelo trabalho.

 

Como participar?

Podem participar estudantes do primeiro, segundo ou terceiro ano de qualquer curso de graduação, de qualquer Instituição de Ensino Superior do País, que tenham 18 anos ou mais. Para participar basta preencher o formulário online disponível em https://forms.gle/g2DfJgjqreBfy5Xe7. O tempo estimado de resposta é cerca de 30 minutos. A participação é voluntária e o sigilo é garantido.

"Por se tratar de um estudo longitudinal, é de grande importância que o participante saiba que será convidado a responder ao questionário novamente após o período de aproximadamente um ano", destaca Pereira. 

 

Sobre o estudo

A pesquisa é desenvolvida sob orientação da professora Elizabeth J. Barham, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, e conta com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) a partir do próximo mês de junho.

Dúvidas podem ser esclarecidas com o pesquisador responsável através do e-mail vmpereira32@estudante.ufscar.br ou pelo WhatsApp (16) 99109-6750.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE nº 94713725.2.0000.5504).

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