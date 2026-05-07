Comércio de São Carlos tem horário especial nesta sexta e sábado para o Dia das Mães

Calçadão de São Carlos - Crédito: divulgação

Considerada pelo varejo como o “Natal do primeiro semestre” devido ao alto volume de vendas, a antevéspera do Dia das Mães altera o ritmo da economia em São Carlos. Para absorver a demanda reprimida e oferecer mais conveniência ao consumidor, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) confirmou um cronograma de atendimento estendido para este fim de semana.

Nesta sexta-feira, dia 8 de maio, as lojas do comércio de rua operam em horário especial, das 9h às 22h. A extensão do período noturno visa atender, principalmente, o público que trabalha em horário comercial e utiliza a noite para a escolha dos presentes. Já no sábado, dia 9, véspera da celebração, o funcionamento será das 9h às 17h.

Cenografia e Engajamento

Além do fôlego extra no relógio, a estratégia da ACISC para 2026 aposta na experiência do cliente. Espaços "instagramáveis" foram instalados em pontos estratégicos da cidade: a Praça do Mercado Municipal, o Calçadão da General Osório e a Praça XV. Os ambientes temáticos, que servem tanto para o Dia das Mães quanto para o próximo Dia dos Namorados (12 de junho), buscam humanizar os centros de compra e incentivar a convivência.

"Queremos que a população viva esse momento na cidade, visite o comércio, fotografe, compartilhe e escolha o presente com calma", afirma a presidente da ACISC, Ivone Zanquim. Segundo ela, a proposta une a emoção da data ao incentivo direto ao consumo local.

O Giro da Economia Local

A campanha institucional da entidade neste ano foca na conscientização sobre o destino do capital. Sob o mote de valorização do atendimento próximo e da diversidade do mix de produtos da cidade — que abrange desde vestuário e perfumaria até flores e serviços —, a ACISC reforça que o consumo interno é o principal combustível para a geração de empregos no município.

"Quando o consumidor compra aqui, ele ajuda a movimentar toda a cadeia, de fornecedores a prestadores de serviços, contribuindo para o desenvolvimento de São Carlos", destaca Ivone.

Para os lojistas, a expectativa é de que o fluxo de pessoas nas regiões centrais e nos corredores comerciais dos bairros cresça significativamente a partir da tarde desta sexta-feira. O atendimento humanizado e a pronta-entrega são as principais armas do comércio físico nesta reta final.

SERVIÇO: HORÁRIO DO COMÉRCIO EM SÃO CARLOS

Sexta-feira (08/05): Das 9h às 22h.

Sábado (09/05): Das 9h às 17h.

Domingo (10/05): Dia das Mães (Comércio de rua fechado).

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