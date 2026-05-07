Programa Famílias Fortes certifica 32 famílias em cerimônia no Paço Municipal

A Secretaria Municipal das Famílias realizou, na noite da última quarta-feira (06/05), no anfiteatro do Paço Municipal, a cerimônia de certificação de 32 famílias participantes do Programa Famílias Fortes. O evento reuniu pais, mães, crianças e autoridades municipais para celebrar o encerramento de mais um ciclo da iniciativa.

Participaram da cerimônia o prefeito Netto Donato, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, o secretário municipal das Famílias, Felipe Victor Martins Neves, o vereador André Rebello e o vereador de Itirapina, Gabriel Rebello.

O programa foi desenvolvido ao longo de quase dois meses, com encontros semanais voltados ao fortalecimento dos vínculos familiares, à prevenção do uso de álcool e outras drogas e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

Neste primeiro ciclo de 2026, o Famílias Fortes atendeu participantes em diferentes pontos da cidade, como as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Arthur Natalino Deriggi e Ulysses Piccolo, além do Projeto Coração e Projeto Madre Cabrini.

A execução do programa contou com apoio de diferentes secretarias e instituições. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou estrutura física, equipamentos e alimentação. O Fundo Social de Solidariedade colaborou com a entrega de cestas básicas às famílias certificadas. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal forneceu lanches para as turmas realizadas em Organizações da Sociedade Civil.

Durante a cerimônia, o secretário municipal das Famílias, Felipe Victor Martins Neves, destacou os resultados alcançados pelas famílias participantes.

“São 32 famílias certificadas que passaram pelo Programa Famílias Fortes e estão transformando suas vidas e o ambiente familiar. Essas famílias passaram quase dois meses com a gente e agora estão mais próximas dos seus filhos, assim como os filhos estão mais próximos dos pais. Hoje eles têm melhores condições de transformar seus lares em ambientes seguros e apropriados para o desenvolvimento de crianças e adolescentes”, afirmou.

O vereador André Rebello ressaltou a importância do acolhimento dentro da proposta do programa.

“Esse trabalho vem para ajudar no combate à experimentação do álcool e das drogas. E qual é a metodologia dele? É a do acolhimento. O programa vem para orientar, ensinar e estimular os pais a acolherem os filhos, com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar. A gente precisa reaprender a ser família unidade”, declarou.

Já o vereador de Itirapina, Gabriel Rebello, elogiou a iniciativa desenvolvida em São Carlos.

“Quero parabenizar e agradecer ao prefeito Netto Donato, à primeira-dama Herica e ao secretário Felipe pelo empenho nesse trabalho. Sou da cidade de Itirapina, mas sabemos que quando uma cidade vizinha está organizada e trabalhando para aquilo que é preciso, todas as cidades ao redor ganham”, destacou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, também falou sobre a importância do envolvimento das famílias no projeto.

“O anfiteatro está lotado e tenho que agradecer ao secretário Felipe pela condução desse programa. O Fundo Social teve o privilégio de conhecer as cartilhas e entender como tudo funciona, mas quem faz isso acontecer são os participantes. Tive a oportunidade de acompanhar uma turma na EMEB Ulysses Piccolo e foi emocionante ver as famílias envolvidas”, afirmou.

Encerrando a cerimônia, o prefeito Netto Donato celebrou a conclusão do primeiro ciclo do programa em 2026 e destacou a participação das famílias.

“É muito bom estar aqui com vocês. É muito importante ver esse primeiro programa chegando à formatura, com o Paço Municipal cheio de crianças e famílias. É aqui que a gente trabalha de manhã, à tarde e à noite para construir uma cidade cada vez melhor”, concluiu o prefeito.

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