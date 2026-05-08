Proprietária de área na Represa do 29 inicia retirada de resíduos deixados por frequentadores

Crédito: SCA

Uma empresa contratada pela RTAVARES – Intermediação Imobiliária iniciou, na manhã desta sexta-feira (8), os trabalhos de limpeza na área localizada às margens da Represa do 29, em São Carlos. A ação começou por volta das 7h e ocorre no lado esquerdo da represa, região frequentemente utilizada por moradores e turistas para lazer.

De acordo com informações divulgadas pela proprietária da área, o serviço envolve a retirada de dejetos e resíduos deixados por frequentadores do local. A medida atende a uma determinação relacionada a um processo ambiental que tramita na 1ª Vara Cível de São Carlos.

Além da limpeza, o local passou por cercamento para impedir novos acessos irregulares e minimizar impactos ambientais na região. Em nota, a RTAVARES afirmou que “preza pela conservação e preservação do meio ambiente, da fauna e da flora” e agradeceu a compreensão da população.

O caso está relacionado a uma ação judicial movida pelo Ministério Público envolvendo áreas no entorno da Represa do 29 e do reservatório da UHE Capão Preto. Nos autos, o MP sustenta que proprietários de imóveis situados na margem oeste/noroeste da represa têm responsabilidade pela recuperação ambiental da área degradada, incluindo medidas de contenção de acesso e preservação.

Em manifestação anexada ao processo, o Ministério Público defende que a obrigação de recuperação ambiental é imprescritível e argumenta que os proprietários devem adotar providências para impedir a continuidade da degradação causada pela circulação de pessoas e veículos no local.

Ainda conforme os documentos judiciais, o MP pediu nova vistoria técnica para avaliar o atual estágio de regeneração da área e verificar se ainda existem pontos que necessitam de recuperação ambiental.

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