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sexta, 08 de maio de 2026
Antenor Garcia

Festa Junina da Ocupação OEBUM acontece em julho e será aberta ao público

08 Mai 2026 - 14h19Por Jéssica C.R.
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festajunina - Crédito: IAfestajunina - Crédito: IA

A Ocupação OEBUM, do Antenor Garcia, em São Carlos, está organizando a sua 7ª e última Festa Junina, marcada para o dia 4 de julho. O evento promete ser um momento especial para as 98 famílias que vivem na ocupação e que, ao longo dos últimos sete anos, construíram uma trajetória de luta, resistência e união.

Mais do que uma comemoração tradicional, a festa simboliza um capítulo importante da história da população, que vem se fortalecendo através do esforço coletivo e da solidariedade entre os moradores.

Segundo os organizadores, as próprias famílias da ocupação já estão mobilizadas para ajudar na realização do evento, contribuindo com o que podem para garantir uma celebração acolhedora e inesquecível. Neste ano, a festa também será aberta ao público, permitindo que toda a comunidade participe desse momento de confraternização, cultura e união.

Para tornar o evento possível, os organizadores estão arrecadando doações de alimentos típicos de Festa Junina, como bolos, pipoca, milho, leite, salsicha e outros itens que serão utilizados no preparo das comidas servidas durante a celebração.

Quem tiver interesse em ajudar, pode entrar em contato: Erica: (16) 99188-9470 ou Yasmin: (16) 99461-8318 ou Thalia: (16) 99437-5212

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