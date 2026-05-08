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sexta, 08 de maio de 2026
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Concurso de escrita criativa para universitários de São Carlos recebe inscrições

Biblioliterária é promovido por grupo do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação

08 Mai 2026 - 16h14Por Jéssica C.R.
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O Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia e Ciência da Informação (PET BCI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove mais uma edição do concurso Biblioliterária, voltado à escrita criativa de autores amadores, incentivando a expressão literária e o compartilhamento de histórias.

Neste ano, o desafio convida os participantes a refletirem sobre momentos decisivos com o tema "Escolhas que mudam o destino", explorando narrativas que abordem caminhos, mudanças e consequências que transformam vidas.

O concurso é exclusivo para universitários de São Carlos. Para participar, é necessário enviar um texto 100% autoral, nos gêneros poesia, conto ou crônica. O período de submissão vai até o dia 31 de julho. Os textos que não estiverem alinhados ao tema proposto serão desclassificados. 

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário, disponível em https://bit.ly/4u03EvO.

Para acompanhar as novidades, atualizações e demais informações sobre o projeto, siga o PET BCI no Instagram (@petbci).

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