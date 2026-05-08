Novo CEMEI Profº Silvio Padovan é inaugurado no Ipê Mirim

A Prefeitura de São Carlos inaugurou na manhã desta sexta-feira (08) o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Profº Silvio Padovan, no bairro Ipê Mirim, região sul da cidade. A unidade é a 63ª escola da rede municipal de ensino e deve iniciar as atividades ainda neste mês.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Netto Donato, do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, vereadores, representantes da comunidade escolar, familiares do homenageado e moradores da região.

O novo CEMEI recebeu o nome do professor Silvio Padovan, educador da rede municipal que faleceu em um acidente. A homenagem foi proposta pela ex-vereadora Professora Neusa.

A obra foi executada pela HS Lopes Construtora, com investimento de R$ 3,3 milhões, sob supervisão da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo Roselei Françoso, nesta primeira etapa, a unidade atenderá 60 crianças de 4 a 6 anos em período integral. A previsão é de que, a partir do próximo ano, o atendimento seja ampliado para crianças de 4 meses a 3 anos.“O novo CEMEI foi planejado para oferecer acolhimento, segurança e qualidade no atendimento às nossas crianças. A unidade conta com cinco salas de aula, incluindo berçário, sala multiuso e estrutura preparada para futuras ampliações, em um espaço moderno de 860 metros quadrados construídos em uma área total de 1.575 metros quadrados. Essa entrega reforça o compromisso da administração municipal com a expansão da educação infantil e com o atendimento das famílias da região sul”, destacou o secretário.

Roselei também informou que o CEMEI deve iniciar as atividades nas próximas semanas, após a conclusão do processo de matrículas.

Durante a inauguração, o vereador Bruno Zancheta, representando o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, destacou a importância da ampliação da rede de ensino infantil na região sul do município.“Hoje é um dia muito importante para a região sul. A inauguração deste novo CEMEI representa mais acesso à educação de qualidade, mais tranquilidade para as famílias e mais oportunidades para nossas crianças. A educação infantil é a base de toda formação e investir nessa etapa significa investir no futuro da cidade”, afirmou.

O prefeito Netto Donato ressaltou que a nova unidade foi planejada para oferecer conforto, segurança e qualidade às crianças e às famílias da região.“Estamos entregando uma escola moderna, preparada para atender nossas crianças com conforto, segurança e qualidade. Esse investimento demonstra o compromisso da administração municipal com a educação e com o crescimento da cidade, especialmente na região sul, que vem se desenvolvendo cada vez mais. Nosso objetivo é ampliar vagas, oferecer estrutura adequada e garantir que as famílias tenham um atendimento digno e próximo de casa. Também prestamos uma homenagem muito especial ao professor Silvio Padovan, cuja trajetória na educação municipal merece todo o reconhecimento”, declarou o prefeito.

Após a solenidade, as autoridades acompanharam uma apresentação dos alunos do Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas (CeMEAR), projeto da Secretaria Municipal de Educação coordenado pelo professor Paulo Vinicius Pereira.

Também participaram da inauguração a dirigente regional de Ensino, Débora Costa Blanco, familiares do homenageado — a filha Nicole, a mãe Lurdes e a irmã Silmara —, os vereadores Edson Ferraz e Dé Alvim, além da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e da ex-vereadora Professora Neusa.

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