Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos

Cachorro adoção - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza no próximo sábado (09/05), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável e oferecer um novo lar aos animais acolhidos pelo município. Ao todo, estarão disponíveis para adoção 297 animais, sendo 160 cães e 137 gatos.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e serão entregues aos novos tutores já castrados, vacinados e microchipados, garantindo mais segurança e cuidado durante o processo de adoção.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Somente neste ano, o Departamento de Controle e Defesa Animal já registrou 201 adoções, reforçando o impacto positivo das feiras realizadas pelo município.

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