(16) 99963-6036
quinta, 07 de maio de 2026
Neste sábado

Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos

07 Mai 2026 - 11h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cachorro adoção - Crédito: divulgaçãoCachorro adoção - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza no próximo sábado (09/05), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável e oferecer um novo lar aos animais acolhidos pelo município. Ao todo, estarão disponíveis para adoção 297 animais, sendo 160 cães e 137 gatos.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e serão entregues aos novos tutores já castrados, vacinados e microchipados, garantindo mais segurança e cuidado durante o processo de adoção.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Somente neste ano, o Departamento de Controle e Defesa Animal já registrou 201 adoções, reforçando o impacto positivo das feiras realizadas pelo município.

Leia Também

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla
Pet animais15h47 - 06 Mai 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla

Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver
Pet animais17h13 - 28 Abr 2026

Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver

Feira de adoção garante novos lares para 15 animais e ultrapassa 200 adoções em 2026
Pet animais18h10 - 27 Abr 2026

Feira de adoção garante novos lares para 15 animais e ultrapassa 200 adoções em 2026

Prefeitura promove feirão de adoção com mais de 260 animais neste sábado
Em busca de um novo lar 17h18 - 22 Abr 2026

Prefeitura promove feirão de adoção com mais de 260 animais neste sábado

Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Greg
Pet animais15h45 - 22 Abr 2026

Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Greg

Últimas Notícias