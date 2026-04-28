Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver

Homenagem ao cachorrinho Luck

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Luck , ocorrido no dia 28 de abril de 2026, na cidade de São Carlos/SP

Luck foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidado e amado pela sua tutora Raquel e família.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.



Homenagem ao gatinho Oliver

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do gatinho Oliver , ocorrido no dia 28 de abril de 2026, na cidade de São Carlos/SP

Oliver foi amor em forma de gatinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidado e amado pela sua tutora Maira e família.



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