Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver

Homenagem ao cachorrinho Luck
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Luck , ocorrido no dia 28 de abril de 2026, na cidade de São Carlos/SP
Luck foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.
Ele foi cuidado e amado pela sua tutora Raquel e família.
A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
Homenagem ao gatinho Oliver
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do gatinho Oliver , ocorrido no dia 28 de abril de 2026, na cidade de São Carlos/SP
Oliver foi amor em forma de gatinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.
Ele foi cuidado e amado pela sua tutora Maira e família.