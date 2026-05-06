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quarta, 06 de maio de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla

06 Mai 2026 - 15h47Por Jéssica C.R.
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Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla -
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Mayla , ocorrido no dia 06 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté.
 
Mayla foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 
 
Ela foi cuidada e amada pela seu tutor Ludovico, demais familiares.
 
A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. 

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