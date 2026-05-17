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domingo, 17 de maio de 2026
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Guarda Municipal de Ibaté recupera carro roubado após assalto a motorista de aplicativo

17 Mai 2026 - 03h57Por Da redação
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Guarda Municipal de Ibaté recupera carro roubado após assalto a motorista de aplicativo - Crédito: SCA Crédito: SCA

A Guarda Municipal de Ibaté recuperou, na tarde desta sexta-feira (16), um veículo roubado na zona rural, nas proximidades do Banco da Terra.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe recebeu informações da Polícia Civil sobre a localização de um Hyundai/HB20, placas GII-0629. No local, os guardas realizaram consulta e constataram que o automóvel era produto de roubo.

Posteriormente, os agentes entraram em contato com o proprietário do veículo, que relatou trabalhar como motorista de aplicativo. Segundo ele, a corrida teve início na Rua Santa Ernestina, no Jardim Cruzado, com destino a São Carlos.

Durante o trajeto, nas proximidades de um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís, na altura do bairro Santa Felícia, os dois passageiros, armados com uma faca, anunciaram o assalto.

Ainda conforme o relato da vítima, houve luta corporal com os criminosos, ocasião em que o motorista sofreu ferimentos em uma das mãos. Após conseguir escapar, ele procurou ajuda no posto de combustíveis e, em seguida, registrou boletim de ocorrência sobre o roubo do veículo.

O carro foi recuperado e a ocorrência apresentada às autoridades competentes.

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