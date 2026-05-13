Homem é condenado a 60 anos por matar companheira na frente dos filhos

Vítima foi morta na frente dos filhos -

O Tribunal do Júri de Araraquara condenou nesta terça-feira (12) um homem de 37 anos a 60 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da companheira, ocorrido em novembro do ano passado no Jardim Esplanada. A vítima, de 49 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa, na presença dos dois filhos do casal, uma criança de 5 anos e uma adolescente de 13 anos.

Segundo consta no processo, o relacionamento era marcado por discussões frequentes. Durante uma briga, a mulher foi empurrada e caiu sobre o sofá da sala, momento em que passou a ser golpeada com uma faca.

Ainda conforme a sentença, a pena foi aumentada porque o feminicídio ocorreu diante dos filhos menores de idade. Além da condenação criminal, o réu também foi obrigado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil para cada um dos filhos da vítima.

Durante o ataque, a filha adolescente tentou defender a mãe e feriu o agressor com uma faca. Mesmo machucado, ele fugiu para uma área de mata próxima da residência, onde acabou localizado pela polícia. O homem recebeu atendimento médico na UPA e depois foi transferido para a Santa Casa, permanecendo internado sob escolta policial.

A vítima já possuía medida protetiva contra o acusado por ameaça, injúria e perseguição. Apesar disso, os dois continuavam mantendo contato e convivência.

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