Confusão em comemoração ao Dia das Mães termina com homem esfaqueado

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear outro homem, de 24 anos, na tarde deste domingo (10), no Jardim Cruzado I, em Ibaté.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 12h20 para atender uma ocorrência de agressão com faca na Rua Dourado. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida. Cerca de 100 metros dali, os agentes localizaram o suspeito caído inconsciente na calçada, com ferimentos na cabeça.

De acordo com o relato da esposa da vítima, o casal participava de uma comemoração de Dia das Mães na casa da sogra quando o homem saiu para a rua e foi surpreendido pelo autor, que desferiu uma facada na região da nuca. Ao tentar reagir, a vítima acabou atingida novamente no braço esquerdo.

Ainda conforme o BO, após o ataque o suspeito fugiu em direção a uma praça, onde dispensou a faca utilizada no crime. A arma acabou sendo recuperada por uma testemunha.

Na sequência, o homem teria apresentado um aparente surto psicótico e passou a bater a própria cabeça contra o chão, causando os ferimentos que sofreu.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ibaté, onde recebeu atendimento médico, teve os ferimentos suturados e posteriormente recebeu alta. Já o suspeito permaneceu internado sob escolta policial para avaliação médica.

Em depoimento, a vítima afirmou que não conhecia o autor e acredita ter sido confundida. Segundo a esposa, momentos antes da agressão o suspeito passou a acusá-lo de manter um relacionamento com sua ex-companheira, fato negado pelo casal.

A faca usada no crime, com lâmina de aproximadamente 15 centímetros, foi apreendida pela Polícia Civil. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela delegacia de Ibaté.

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