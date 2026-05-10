Motociclista perde a vida após cair na pista e ser atropelada na Washington Luís

Crédito: SCA

Uma motociclista, ainda não identificada, perdeu a vida na tarde deste domingo (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital/interior, no km 235 Norte, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, que atendeu a ocorrência, a mulher conduzia uma motocicleta quando, sob o pontilhão da SP-318, perdeu o controle da direção e caiu na pista. Na sequência, um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu desviar e acabou atropelando a vítima, causando seu falecimento no local.

Equipes do SAMU e da ambulância de resgate da EcoNoroeste atenderam a ocorrência.

No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva que caía em São Carlos.

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