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domingo, 10 de maio de 2026
São Carlos

Motorista bate carro em poste e nega fazer teste do bafômetro

10 Mai 2026 - 15h08Por Da redação
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Bafômetro - Crédito: Agência BrasilBafômetro - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 33 anos é investigado por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sábado (9), na Rua José Bonifácio, na região do São Carlos Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para atender uma colisão envolvendo um veículo Hyundai I30 que havia atingido um poste de energia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o automóvel danificado contra o poste. Segundo informações apuradas no local, o motorista teria deixado a cena do acidente caminhando e foi localizado cerca de 200 metros depois, na Rua Padre Teixeira.

Ainda conforme o registro policial, o condutor apresentava fala pastosa e dificuldade para andar. Ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Posteriormente, já no plantão policial e acompanhado do pai, o investigado concordou em fornecer amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica.

O carro sofreu danos e, segundo os policiais, não tinha condições de circulação, sendo removido por um guincho da seguradora.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante no Plantão Policial de São Carlos.

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