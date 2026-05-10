Briga termina com duas pessoas esfaqueadas na região da USP

Crédito: SCA

Duas pessoas foram esfaqueadas durante uma briga registrada na noite deste sábado (9), na região do Parque Arnold Schimidt, em São Carlos. O caso foi parar no plantão policial após uma das vítimas, mesmo ferida, procurar ajuda diretamente na delegacia, onde policiais acionaram o SAMU para o socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na Rua José Alvarez Maciel. As vítimas, uma pessoa de 26 anos e outra de 31 anos, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos com ferimentos provocados por arma branca e agressões com pedaços de madeira.

De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar, uma mulher identificada no BO como suspeita teria ido até a residência acompanhada de outras três pessoas. A vítima de 26 anos relatou que foi atacada logo ao atender o portão e acabou fugindo do local, caindo em um terreno próximo devido aos ferimentos.

Já a outra vítima contou que também foi atingida com facadas e pauladas na cabeça e no tronco. Ambas receberam atendimento médico e, segundo os profissionais da Santa Casa, estavam em estado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

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