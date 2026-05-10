(16) 99963-6036
domingo, 10 de maio de 2026
São Carlos

Briga termina com duas pessoas esfaqueadas na região da USP

10 Mai 2026 - 07h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Briga termina com duas pessoas esfaqueadas na região da USP - Crédito: SCA Crédito: SCA

Duas pessoas foram esfaqueadas durante uma briga registrada na noite deste sábado (9), na região do Parque Arnold Schimidt, em São Carlos. O caso foi parar no plantão policial após uma das vítimas, mesmo ferida, procurar ajuda diretamente na delegacia, onde policiais acionaram o SAMU para o socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na Rua José Alvarez Maciel. As vítimas, uma pessoa de 26 anos e outra de 31 anos, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos com ferimentos provocados por arma branca e agressões com pedaços de madeira.

De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar, uma mulher identificada no BO como suspeita teria ido até a residência acompanhada de outras três pessoas. A vítima de 26 anos relatou que foi atacada logo ao atender o portão e acabou fugindo do local, caindo em um terreno próximo devido aos ferimentos.

Já a outra vítima contou que também foi atingida com facadas e pauladas na cabeça e no tronco. Ambas receberam atendimento médico e, segundo os profissionais da Santa Casa, estavam em estado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

 

Leia Também

Homem é detido com réplica de arma em condomínio e PM constata medida protetiva
Segurança07h05 - 10 Mai 2026

Homem é detido com réplica de arma em condomínio e PM constata medida protetiva

Homem é morto a tiros no Jardim Cruzado em Ibaté
Homicídio 06h45 - 10 Mai 2026

Homem é morto a tiros no Jardim Cruzado em Ibaté

Motoboy fica ferido após colisão na Redenção
Segurança19h54 - 09 Mai 2026

Motoboy fica ferido após colisão na Redenção

Mulher denuncia agressão do companheiro durante a madrugada em São Carlos
Segurança17h28 - 09 Mai 2026

Mulher denuncia agressão do companheiro durante a madrugada em São Carlos

Discussão após batida em estacionamento termina em agressões no Centro de São Carlos
Segurança13h48 - 09 Mai 2026

Discussão após batida em estacionamento termina em agressões no Centro de São Carlos

Últimas Notícias