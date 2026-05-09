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sábado, 09 de maio de 2026
Segurança

Motoboy fica ferido após colisão na Redenção

09 Mai 2026 - 19h54Por Da redação
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Motoboy fica ferido após colisão na Redenção - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro deixou um motoboy de 29 anos ferido na noite deste sábado (9), pela rua Desembargador Júlio de Faria, defronte à USF Redenção, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela via em sentidos opostos. O motociclista trafegava no sentido bairro-centro, enquanto a condutora do carro seguia no sentido centro-bairro. Em determinado momento, a motorista tentou entrar na garagem de sua residência e acabou virando à frente da motocicleta, não percebendo a aproximação do motoboy.
Sem tempo para frear, o motociclista colidiu fortemente contra a porta do passageiro do veículo e, com o impacto, caiu ao solo.

A vítima, um homem de 29 anos, sofreu uma possível fratura na perna direita e foi socorrida pela equipe do SAMU até a Santa Casa para atendimento médico.

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