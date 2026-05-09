Motorista perde controle, sai da Washington Luis e atinge trailer de lanches em São Carlos

Crédito: SCA

Na manhã deste sábado (9), um acidente mobilizou equipes de resgate na região do Jardim Araucária, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, um motorista de 44 anos conduzia um Ford Focus branco pela Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior/capital, quando teria sido fechado por uma carreta. Com isso, ele perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento, atravessou uma área de mato às margens da rodovia, acessou a Avenida Caetano Ferragini e acabou colidindo contra um trailer de lanches que estava estacionado.

O impacto causou danos no trailer e assustou moradores e pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Apesar da gravidade da situação, não houve registro de outras vítimas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado à Santa Casa de São Carlos com dores no peito.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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