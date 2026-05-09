Mulher é agredida e acusado acaba preso em flagrante em São Carlos

Uma mulher de 25 anos foi vítima de agressão durante um caso de violência doméstica registrado na madrugada deste sábado (9), no bairro Recreio dos Bandeirantes II, em São Carlos. Um homem de 30 anos acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados via COPOM para atender uma denúncia de desentendimento em uma residência. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram uma discussão intensa no imóvel.

Segundo o registro policial, a vítima saiu da casa e relatou ter sido agredida pelo companheiro. Os policiais constataram lesões no braço da mulher.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Ainda conforme o BO, a vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência. Também foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML).

Após os procedimentos de praxe, o acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.