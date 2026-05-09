Homem ateia fogo na casa da ex-esposa no bairro Monte Carlo

Crédito: SCA

Um homem ateou fogo na casa da ex-esposa na manhã deste sábado (9), no bairro Monte Carlo, em São Carlos.

De acordo com informações, o homem, que não aceita o fim do casamento, invadiu a residência localizada na Travessa Francisco Parrota, e começou a quebrar os móveis. Em seguida, ele ateou fogo no imóvel e fugiu.

Dentro da casa estavam a ex-esposa e os dois filhos do casal. Eles conseguiram sair a tempo e não ficaram feridos.

A vítima possui medida protetiva contra o acusado, que não aceita o fim do relacionamento. Segundo informações, esta já é a terceira vez que ele invade a residência.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. A perícia e a Defesa Civil também foram acionadas, devido aos danos estruturais causados no imóvel.

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