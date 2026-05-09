sábado, 09 de maio de 2026
GM localiza carro furtado durante patrulhamento na Praça Itália

09 Mai 2026 - 06h42Por Da redação
Um veículo furtado foi localizado pela Guarda Municipal de São Carlos na noite desta sexta-feira (8), durante patrulhamento preventivo realizado na região da Praça Itália.

De acordo com a corporação, as equipes atuavam com foco na prevenção de ilícitos e no reforço da segurança para comerciantes e consumidores que realizavam compras para o Dia das Mães, quando foram abordadas por uma pessoa relatando o furto de seu automóvel.

A vítima informou que havia estacionado um Fiat Tipo pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e, após retornar das compras, percebeu que o veículo havia sido levado.

Diante das informações, equipes da Guarda Municipal iniciaram diligências pela região. Durante o patrulhamento, integrantes do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) localizaram o automóvel estacionado no interior de um supermercado na Praça Itália.

O proprietário foi acionado e compareceu ao local. Após a elaboração do Relatório de Ocorrência, o veículo foi devolvido à vítima.

 

