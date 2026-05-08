Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro Boa Vista

Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro foi registrada por volta do meio-dia desta sexta-feira, 8, no bairro Boa Vista. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira com a Rua Professora Elídia Benetti.



Segundo informações, o condutor da motocicleta seguia pela Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira, no sentido bairro-Centro, quando a motorista do carro, que trafegava pela Rua Professora Elídia Benetti, teria avançado o sinal de pare e não avistado a motocicleta, ocorrendo a colisão.



Com o impacto, o motociclista foi arrastado por alguns metros junto ao veículo. A vítima, de 26 anos, sofreu trauma lombar e ferimentos na perna, sendo socorrida por uma equipe do SAMU até a Santa Casa.



Equipes de policiamento também estiveram pelo local para o registro da ocorrência e apuração das causas do acidente.

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