Veículo Recuperado

Carro furtado em Ibaté é encontrado abandonado pela PM no Cidade Aracy

Furto do veículo ocorreu no último sábado (2), e foi localizado após denúncia

08 Mai 2026 - 00h33Por Flávio Fernandes
A Polícia Militar localizou na tarde desta quinta-feira (7), um carro furtado abandonado no Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo relatório policial, a PM foi acionada na Rua Arcídia Valentim Roque após denúncia de que um veículo parado sem dono. Ao chegarem, os policiais militares encontraram o GM/Kadett vinho no local. 

Durante consulta foi constatado que o carro era produto de furto, registrado no último sábado (2), em Ibaté. O veículo foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência e devolveu para o proprietário. 

 

